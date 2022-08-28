انتشرت عدد من الأنباء التي تشير إلى عودة الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة بالسنوات المقبلة، الأمر الذي كان من شأنه إثارة جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور.

وتساءل الطلاب، عن حقيقة التعديل في نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعدما أصبحت مقتصرة على البابل شيت لجميع المواد الدراسية.

حقيقة عودة الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم النظام الجديد في الثانوية العامة، لا يعني إلغاء أسئلة الاختيار من متعدد والبابل شيت الذي تم إعداده مؤخرًا.

وأوضح حجازي، أنه من الممكن أن يتم إضافة الأسئلة المقالية القصيرة إلى امتحانات الثانوية العامة المقبلة، وفقًا لآراء المتخصصين حسبما ذكر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ولفت إلى أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية لابد أن يتم تضفيره بشكل أفضل من الآن، مؤكدا أن المعلمين لابد أن يتدربوا على نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية، مع عدم إهمال مستشاري المواد في الخطوات القادمة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعداد حقيبة تدريبية لتحقيق هذا الهدف، بحيث يكون المعلم قادر على مواكبة التطورات التي تطرأ على نظام التعليم.

الثانوية العامة 2023

على الجانب الآخر، أشار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم دمج المواد التعليمية والمنصات والقنوات التعليمية مع المناهج الدراسية، مؤكدًا أن الوزارة تضع نصب أعينها تخفيف المناهج الدراسية لمواكبة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.