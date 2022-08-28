مسؤول أوكراني يعلن تدمير قاعدة عسكرية روسية في ميليتوبول

أعلن رئيس بلدية ميليتوبول الأوكرانية إيفان فيدوروف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية دمرت قاعدة عسكرية روسية في البلدية الليلة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن فيدوروف قوله" لقد تم تدمير أحد المباني في قرية ميرن في منطقة ميليتوبول التي كانت تجري فيها الاستعدادات لاستفتاء زائف، وتم تدمير واحدة من أكبر القواعد العسكرية لروسيا في ميليتوبول، والمتمركزة في مصنع أفتوكولورليت".



من جهة أخرى، أعلنت قيادة قوات دونيتسك شرقي أوكرانيا، أن الجيش الأوكراني قصف أراضي المدينة، 53 مرة من مختلف صنوف الأسلحة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي الإقليم خلال قصفها بـ 302 قطعة ذخيرة، وتم تسجيل 53 واقعة إطلاق النار، وتسبب القصف بالإضرار بـ 14 مبنى سكنيا في منطقتي كيروفسكي ولينينسكي في دونيتسك، وفي منطقتي تشرفونوجفارديسكي وكيروفسكي في بلدة ماكيفكا، فضلا عن 9 مرافق للبنية التحتية المدنية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.