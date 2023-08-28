الرئيس العراقي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

اجتمع الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، مع حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يزور العراق حاليا.

جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات بين العراق والمنظمة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والدور الذي تقوم به المنظمة في سبيل تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وثمن الرئيس العراقي جهود المنظمة في تعاملها مع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم حرق نسخ من المصحف الشريف ومبادرات المنظمة إزاءها، معربا عن تأييده لعقد مؤتمر إسلامي لبحث الأعمال المسيئة للإسلام، واتخاذ خطوات جادة توضح الصورة لدول العالم بأن الإرهاب بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سعي المنظمة إلى تعزيز أواصر العلاقات والتنسيق مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.