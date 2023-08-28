أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم، اعتزامها إنفاق 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في المجال الدفاعي العام المقبل، وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها مقابل الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها وضعت خطة لإنفاق ستة مليارات يورو (6.48 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 2.3 بالمئة، من ناتجها المحلي الإجمالي في المجال الدفاعي خلال العام المقبل، بأقل من 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.

وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضوا في حلف الناتو في أبريل الماضي، في تحول تاريخي في السياسة الأمنية في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، البالغ عددها 31، قد وافقت في يوليو الماضي على إنفاق اثنين بالمئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.