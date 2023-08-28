تقدم فرقة «الإخوة أبوشعر» السورية للإنشاد الديني ليلة روحانية من الابتهالات الدينية الصوفية، على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، في السابعة مساءً، الجمعة المقبلة.

وتقدم الفرقة مجموعة من القصائد والابتهالات الدينية والصوفية خلال الحفل، التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية لكبار المشايخ والمنشدين، منها «ومالنا مولى سوى الله» و«يا جمال النبي» و«رأى البرق، نور العين» و«اللهم صل على المصطفى» و«بدمع العين».

يذكر أن فرقة «الإخوة أبو شعر» تأسست عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبتت وجودها في مصر خلال الفترة الأخيرة في تقديم هذا اللون من الفن، وتتكون الفرقة من 6 أشقاء ينتمون لعائلة «أبوشعر».