أحمد فهمي يشكر الجمهور بعد ردود الأفعال الإيجابية على سفاح الجيزة

توجه أحمد فهمي بالشكر للجمهور بعد العديد من ردود الأفعال الإيجابية على مسلسله الجديد “سفاح الجيزة”، حيث نشر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة مرسومة له في شخصية السفاح.

وأضاف: “أشكركم على رد الفعل وأتمنى الحلقات الجاية تبقى عند مستوى التوقعات”.

وتصدر مسلسل سفاح الجيزة قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وذلك بعد وقت قصير من عرضه على المنصة.

مسلسل "سفاح الجيزة" تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوريِ، وبطولة أحمد فهمي، وباسم سمرة وصلاح عبد الله، والأحداث مأخوذة عن قصة حقيقية لأحد المجرمين، الملقب بـ"سفاح العجوزة".