وفاة شاب حزنا على طفليه التوأم في كفر الزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وفاة شاب في العقد الرابع من العمر متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد أقل من 24 ساعة من وفاة طفليه التوأم داخل حضانة مستشفى.

وأفاد مصدر، بأن الشاب يدعى حمادة يسري خليل، مقيم بمدينة الإسكندرية، وعائلته مقيمية بشارع الخشب بمدينة كفر الزيات، وجار الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة العصر.

وذكر المصدر أن الشاب المتوفى دفن طفليه التوأم بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل حضانة بمستشفى، مما جعله في حالة حزن شديدة فارق الحياة على إثرها.

وتم الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ونقل الجثمان من مدينة الإسكندرية إلى مسقط رأسه بمدينة كفر الزيات، لدفنه في مقابر العائلة.