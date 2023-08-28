أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 261 ألفا و310 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 261 ألفا و310 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و400 دبابة و8 آلاف و562 من المركبات المدرعة و5 آلاف و425 من النظم المدفعية و730 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و499 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و866 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 809 من المعدات الخاصة و4 آلاف و383 طائرة مسيرة وإسقاط 1415 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.