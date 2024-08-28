نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

تفقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور، وذلك بحضور المهندس طارق الجزار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري، والأستاذة شيرين حسين، مدير المكتب الفني بالمحافظة، ومسؤولي المرور والمواقف، وبعض المختصين المعنيين.

استمع نائب المحافظ إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين على المشروع حول سير ومستجدات الموقف التنفيذي، والمكونات الرئيسية في المشروع، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، والتحديات التي قد تواجه سير العمل، وسبل تذليل تلك المعوقات لضمان اكتمال المشروع وفقًا للخطة الزمنية ومعايير الجودة المطلوبة.

تمت مناقشة الإجراءات والخطوات المطلوبة للبدء في أعمال إنشاء نفق المشاة لتسهيل حركة وانتقال المواطنين بين الموقفين، ودراسة المسارات المرورية المقترحة لتعديل الحركة بمحيط الأعمال على الطريق الزراعي وطريق دمو، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تعديلات، بما يضمن تحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام وضمان انتظام العمل.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة ووزارة النقل، على مساحة 25 ألف متر مربع، ويتكون من موقفين: "محافظات" على طريق بني سويف/دمو، و"مراكز" على طريق بني سويف/الواسطى. ويتضمن ساحات انتظار للمركبات ومناطق خدمية وإدارية تحتوي على محلات متعددة الأنشطة وأكشاك، ويربط بينهما نفق مشاة أسفل مطلع محور عدلي منصور لتسهيل حركة المشاة بين الموقفين.