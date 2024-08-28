ألمانيا: مقتل رجل برصاص الشرطة بعد تعديه على مارة وتهديد الشرطة بسكينين

أُصيب شاب في مدينة مورز غربي ألمانيا بجروح قاتلة نتيجة إطلاق النار عليه من جانب الشرطة بعد الاشتباه في هجومه على عدد من المارة، وذلك حسبما أعلنت الشرطة والادعاء العام في بيان مشترك.

وجاء في البيان أن الادعاء العام أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة لدى الشرطة الجنائية في مدينة دويسبورج.

وبحسب البيان، كانت سيارة دورية تابعة للشرطة هرعت إلى مكان الواقعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعدما أفاد بلاغ بأن رجلا مجهولا قام بالاعتداء بدنيا على العديد من المارة وتهديدهم، وتابع البيان أن أفراد الشرطة ضبطوا الرجل في نهاية المطاف.

وقالت الشرطة والادعاء :" بحسب المعلومات الحالية، يُعْتَقَد أن الرجل هاجم أفراد الشرطة بسكينين في يديه".وأضاف البيان: "خلال سير العملية، تم استخدام الأسلحة النارية من جانب أفراد الشرطة"، ما أسفر عن إصابة الرجل بجروح قاتلة.

ولم تسفر الحادثة عن وقوع إصابات لأي أشخاص آخرين. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. ولم تقدم قيادة شرطة دويسبورج مزيدًا من التفاصيل في البداية.