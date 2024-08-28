الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع أشرف داري

تعاقد الأهلي مع المدافع المغربي أشرف داري، قادمًا من ستاد بريست الفرنسي، لتعزيز دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد رحيل محمد عبد المنعم إلى فريق نيس الفرنسي.

وأعلن الأهلي مساء اليوم، الأربعاء، ضم التعاقد مع اللاعب المغربي بعد أيام عديدة من المفاوضات مع النادي الفرنسي.

وكشف أمير توفيق، أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات، تفاصيل التعاقد حيث وقع أشرف داري على عقد مع الأهلي لمدة أربعة سنوات.

وأكد أمير توفيق أنه تم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.

وأصبح أشرف داري ثالث صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

ومن المقرر أن يعود الأهلي للتدريبات في بداية سبتمبر المقبل، استعدادا للموسم الجدي، حيث يخوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا أمام جورماهيا الكيني.

كما يلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي يوم 27 من سبتمبر، في العاصمة السعودية الرياض.