تراجع كبير لسهم شركة سوبر ميكرو لصناعة الخوادم

تراجع سهم شركة حلول الخوادم "سوبر ميكرو كمبيوتر" في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان شركة الاستثمار الأمريكية هيندنبورج ريسيرش قيامها ببيع أسهم شركة الخوادم على المكشوف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم سوبر ميكرو كمبيوتر تراجع بنسبة 7ر8% بعد نشر شركة هيندنبورج ريسيرش تقريرا قالت فيه إن تحقيقا أجرته بشأن الشركة كشف عن "علامات حمراء محاسبية صارخة، وأدلة على معاملات غير معلنة لأطراف ذات صلة، وعقوبات وإخفاقات في الرقابة على الصادرات، ومشاكل مع العملاء".

وأضافت بلومبرج أن سوبر ميكرو لم ترد على طلب التعليق على الفور.

وفي حين تراجع سهم شركة حلول الخوادم بأكثر من 55% عن أعلى مستوى له في مارس الماضي وكان 1229 دولار، فإنه يظل أعلى بنسبة 80% عن مستواه في بداية العام الحالي. وأصبح سهم الشركة مفضلا لدى المستثمرين الذين يركزون على الذكاء الاصطناعي بسبب الطلب القوي على المعدات التي تقوم بتشغيل برمجيات الذكاء الاصطناعي مثل أجهزة الخادم التي تنتجها سوبر ميكرو كمبيوتر.