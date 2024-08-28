الأردن يدين الهجمات الإرهابية جنوب غربى باكستان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء ، بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية، يوم أمس الاثنين، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

كما أعرب السفير القضاة، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كان ما لا يقل عن 33 شخصا قد قتلوا في جنوب غربى باكستان في سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والسكان المحليين ومن يستقلون المركبات.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، الذي يعد جماعة محظورة تضم متمردين انفصاليين، عن مسؤوليته عن الهجمات .