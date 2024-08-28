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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة في شرق لبنان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 6:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 6:05 ص

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ شاحنة على الطريق بين بلدتي شعت وسرعين في البقاع شرق لبنان، حسبما أفادت قناة "الميادين".

ولم تتضح طبيعة هدف الضربة الإسرائيلية.

وكانت القناة، المحسوبة على حزب الله اللبناني، أفادت في وقت سابق بأن "المقاومة الإسلامية في لبنان" شنت، الثلاثاء، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة "بيت هلل"، مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتهم بشكلٍ مباشر وحققت فيهم إصابات مؤكدة.

وشددت على أن "هذا الهجوم يأتي دعماً لغزة ومقاومتها، وردا على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة المجادل الجنوبية".

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر انفجار مسيّرة قرب مستوطنة "بيت هيلل".

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