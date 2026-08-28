مصر تتأهل إلى نهائي تنس الطاولة سيدات في دورة ألعاب البحر المتوسط

تأهل المنتخب الوطني لسيدات تنس الطاولة إلى نهائي منافسات الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعد الفوز على منتخب صربيا بنتيجة 3-0، في مواجهة قوية حسمتها لاعبات مصر بأداء مميز.

وجاءت البداية عن طريق هنا جودة، التي حققت الفوز على ايزابيلا ليوبيلوسكو بثلاثة أشواط دون رد، لتمنح المنتخب المصري التقدم في المواجهة.

وواصلت دينا مشرف التفوق المصري بعدما نجحت في الفوز على سابينا سورجان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتقترب سيدات مصر من حسم التأهل إلى المباراة النهائية.

وحسم الثنائي هنا جودة ودينا مشرف المواجهة لصالح المنتخب الوطني، بعدما تغلب على الثنائي ايزابيلا ليوبيلوسكو وسابينا سورجان بثلاثة أشواط دون رد، ليكتمل الفوز المصري بنتيجة 3-0 على صربيا.

وبهذا الانتصار، حجز منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة مقعده في نهائي منافسات الفرق، ليواصل مشواره في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، وسط تطلعات لتحقيق ميدالية جديدة للبعثة المصرية.

حصد الفراعنة حتى الآن 29 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.