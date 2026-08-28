حسم البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، قراره بالانتقال إلى جالاتا سراي التركي، بعدما رفض عرض أستون فيلا، في صفقة ستمنح النادي الإيطالي مكاسب مالية كبيرة رغم تخفيض مطالبه المالية للتخلي عن اللاعب.

وأكدت عدة مصادر، اليوم الجمعة، أن لياو اختار الانتقال إلى جالاتا سراي، رافضًا عرض أستون فيلا الذي كان أقل بكثير من الجانب التركي سواء من حيث قيمة الصفقة أو الراتب، فضلًا عن أن عرض النادي الإنجليزي كان يتضمن إعارة مع إلزامية الشراء.

ومن المنتظر أن يحصل لياو على راتب صافٍ يبلغ 12 مليون يورو سنويًا مع جالاتا سراي، أي ما يقارب ضعف الراتب الذي عرضه أستون فيلا، والذي بلغ 7 ملايين يورو.

وكان ميلان يأمل في الحصول على 50 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز مقابل بيع لياو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خفض بالفعل مطالبه مقارنة بالشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يتجاوز 100 مليون يورو.

من المنتظر أن تبلغ قيمة انتقال لياو إلى جالاتا سراي بين 43 و45 مليون يورو، إلى جانب مليوني يورو كإضافات، مع احتفاظ ميلان بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

ورغم انخفاض قيمة الصفقة عن المطالب السابقة للنادي الإيطالي، فإن ميلان سيحقق مكسبًا ماليًا كبيرًا من رحيل اللاعب.

وتعود تعقيدات القيمة المالية لصفقة انتقال لياو إلى ميلان إلى أن النادي الإيطالي دفع في النهاية 49.5 مليون يورو للحصول على خدماته، كما تحمل غرامة كان ناديه السابق ليل ملزمًا بدفعها إلى سبورتينج لشبونة على خلفية نزاع تعاقدي قديم.

ومع بقاء عقد لياو مع ميلان حتى يونيو 2028، بلغت القيمة الدفترية المتبقية للاعب، بعد احتساب الاستهلاك والمدفوعات الأخرى، نحو 11.2 مليون يورو.

وبناءً على ذلك، فإن بيع اللاعب مقابل الحد الأدنى المتوقع، أي 43 مليون يورو، سيمنح ميلان ربحًا قدره 31.8 مليون يورو.

كما سيوفر النادي الإيطالي 12.1 مليون يورو أخرى من قيمة راتب اللاعب واستهلاكه خلال موسم 2026-2027.

وبجمع هذه العوائد والتوفير، سيحقق انتقال رافائيل لياو إلى جالاتا سراي تأثيرًا ماليًا إيجابيًا على ميلان بقيمة إجمالية تبلغ 43.9 مليون يورو خلال العام الحالي.

ولا تشمل هذه القيمة نسبة الـ20% التي سيحصل عليها ميلان من أي صفقة بيع مستقبلية للياٍو في حال رحيله عن جالاتا سراي.