كمبوديا تعلن القضاء على بؤر الاحتيال الإلكتروني

أعلنت كمبوديا، المعروفة بكونها مركزاً رئيسياً لعمليات الاحتيال الإلكتروني الدولية، اليوم الجمعة أنها لم تعد تضم أيّاً من البؤر التي كانت تُنفذ فيها هذه الجرائم الإلكترونية المربحة، رغم استمرار تشكك البعض في ذلك.

وقالت لجنة الحكومة الخاصة بمكافحة الاحتيال الإلكتروني إنها حققت نجاحاً في حملتها، خلال اجتماع عقدته الخميس مع نحو 50 ممثلاً عن بعثات دبلوماسية أجنبية ومنظمات دولية، برئاسة الوزير الأول تشاي سيناريث، الذي يرأس الهيئة المعنية بمكافحة الاحتيال، وفقاً لبيان أصدرته الجمعة.

وقالت: "جاء ذلك بعد القضاء الكامل على عمليات الاحتيال الإلكتروني واسعة النطاق، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مرتكبيها وشبكاتها والمسؤولين المتورطين فيها، إلى جانب وضع إطار قانوني شامل للأمن السيبراني".

وقوبلت تصريحات تشاي سيناريث بمزيج من التشكك والتفاؤل الحذر من جانب جماعات مستقلة تتابع بؤر الاحتيال، التي تشتهر ليس فقط بسلب مليارات الدولارات من أشخاص حول العالم، بل أيضاً بالاتجار بالبشر.

وغالباً ما يجري استدراج آلاف الأجانب للعمل في عمليات احتيال عن طريق إقامة علاقات عاطفية وعمليات احتيال بالعملات المشفرة بهدف خداع الضحايا، من خلال عروض عمل زائفة، ثم يُجبرون على العمل في ظروف تقترب من العبودية.