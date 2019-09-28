وزيرة الأسرة الألمانية تعتزم طرح خطط جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت

تعتزم وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي طرح مقترحات جديدة لتوفير المزيد من الحماية للأطفال خلال استخدامهم للألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الإنترنت بحلول نهاية هذا العام، حسبما صرح متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم السبت.

وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمية إليه جيفي، اتفقا في ميثاق الائتلاف الحاكم على توفير المزيد من الحماية للأطفال والمراهقين ضد التنمر والتحرش الجنسي وخطر الإدمان عبر الانترنت، وذلك من خلال تشديد القواعد.

وتعتزم وزيرة الأسرة سن قانون لحماية الشباب من تأثيرات ضارة للوسائط الإعلامية، للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال خلال الدردشة أو اللعب على الإنترنت ومن فخاخ استنفاد الأموال عبر شراء التطبيقات أو الألعاب الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن القانون الجديد يهدف أيضا إلى حصر العروض التفاعلية لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية إذا كانت تُدار من خارج ألمانيا، لإلزام مقدمي هذه الخدمات بإجراءات احترازية للأطفال، مثل توفير إعدادات آمنة ومناسبة للأطفال في هذه التطبيقات والألعاب.

وكانت وزيرة الأسرة دعت مقدمي خدمات الألعاب الإلكترونية إلى تحمل المزيد من المسؤولية تجاه الأطفال، مثل الإفصاح بوضوح عما إذا كانت ألعابهم تحتوي ما يسمى بـ"صناديق الجوائز" (Loot Boxes).

جدير بالذكر أن "صناديق الجوائز" عبارة عن صناديق افتراضية تحوى مكافآت أو أشياء، مثل أسلحة أو إمكانيات، تُتاح للاعبين أحيانا مقابل أموال خلال مسار اللعبة.