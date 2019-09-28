الآلاف يتظاهرون في مونتريال ومدن كندية احتجاجا على التغير المناخي

تظاهر الآلاف من النشطاء المدافعين عن البيئة، اليوم الجمعة، في مدينة مونتريال، وهي أكبر مظاهرة احتجاجا على التغيير المناخي في تاريخ المدينة.

وطالب المتظاهرون السياسيين بتبني خطة عمل للمناخ لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

كما شهدت مدن تورونتو بمقاطعة أونتاريو وفانكوفر في بريتش كولومبيا مظاهرات مشابهة، والتي شارك فيها رئيس الوزراء، جستن ترودو.

وأشادت الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج بأولئك الذين تجمعوا في مونتريال، اليوم، لما كان من المتوقع أن يكون أكبر مسيرة مناخية في المدينة.

وقالت الشابة البالغة من العمر 16 عاما "أنا متحمسة للغاية لوجودي هنا، وسيكون من الممتع للغاية اليوم أن أقف مرة أخرى مع أشخاص من جميع أنحاء العالم؛ من أجل قضية واحدة مشتركة".

وحذرت الشرطة من أن وسط مدينة مونتريال ستشهد ازدحاما كبيرا. وأعلنت عمدة مونتريال فاليري بلانتي أن وسائل النقل العام ستكون مجانية طوال اليوم.

أغلقت العديد من شركات مونتريال، وكذلك النقابات ومنظمات المجتمع أبوابها لليوم ليتمكن موظفوها من حضور المظاهرة.