 رئيس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 1:58 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 1:58 م

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في قصر السيف، بحضور وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح.

كما استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، قد وصل والوفد المرافق له الى الكويت في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الكويتيين.


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