قال الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن اهتمام الأجهزة الأمنية الألمانية بالتنظيمات الإسلامية جاء في ظل موجة الهجرات التي اجتاحت أوروبا بعد ثورات الربيع العربي، منوهًا إلى أن الأمر أدى إلى زيادة عدد الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية في تلك البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «extra news»، مساء الأحد، أن تركيا تعد الراعي الأكبر لتلك الجماعات التي تعم ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية ما أدى لوجود خطر حقيقي ينتشر في شوارع أوروبا، لافتا إلى تنامي القلق لدى المسؤولين الأوروبيين خصوصا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في نظر مراقبين.

وأكد تصاعد النقاشات بين أوساط المسؤولين فيما يتعلق بإتاحة الحريات التي أدت لتمدد تلك الجماعات الإرهابية في الداخل الألماني، مشيرا إلى أن تعاطي الدولة مع تلك القضية يتم بشكل منطقي وهادئ وليس بالعنف.

وتابع أن ألمانيا تعمل على تصنيف الجماعات داخل البلاد من خلال دراسات أمنية يمكنها التمييز بين ما هو ضار وما هو نافع، لافتا إلى وجود العديد من الجماعات الحميدة والتي تشارك في الحياة السياسية الألمانية.

وأشار إلى أن حجم الإجراءات الألمانية لا يتناسب مع خطر تلك الجماعات المتنامي، لافتا إلى وجود ثغرات في مشروع ميركل السياسي، أدى لنمو أحزاب اليمين ما سينعكس على الانتخابات القادمة، حسب توقعه.