طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض في 6 أكتوبر المقبل

أعلن الفنان علي ربيع، موعد طرح أخر أفلامه "الخطة العايمة"، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "فيلم الخطة العايمة يوم ٦ أكتوبر، معادنا إن شاء الله، بجميع سينمات مصر والعالم العربي".

يذكر أن أسرة الفيلم استجابوا لطلب المؤلف عمر طاهر وغيروا اسمه ليكون الخطة العايمة بدلا من الخطة الخطة العامية بعد أن أعلن أنه صاحب الملكية الفكرية لهذا الاسم، وأن هناك مشروع سينمائي يجمعه بالفنان محمد هنيدي وسبق أن أعلن في وسائل الإعلام عن تحضيرهما لفيلم جديد يحمل اسم "الخطة العامية".

الخطة العايمة، بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداثه حول عملية سطو على بنك يقوم بها لصين مكفوفين.