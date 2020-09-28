السعودية تحث أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية

أعربت حكومة المملكة العربية السعودية، عن قلقها تجاه تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت حكومة المملكة في بيان نشرته وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وحثت البلدين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واندلعت صباح أمس الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.