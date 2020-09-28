يرى بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال أن مواجهة ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين على ملعب «أنفيلد» اختبار كبير للجانرز.

الفريقان فازا في أول مباراتين في البريميرليج، حيث فاز الريدز على ليدز يونايتد (4-3)، وتشيلسي (2-0)، فيما فاز الجانرز على فولهام (3-0) ووست هام (2-1).

وقال أوباميانج في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عند سؤاله عن المباراة: "لا يزال الوقت مبكرًا في الموسم لكنها مباراة كبيرة وسنرى كيف نتنافس ضد هذا الفريق الكبير"

وأضاف: "إنه اختبار كبير لكننا سنرى ما إذا كنا مستعدين للمنافسة على الفوز بالدوري".

وعن طموح أرسنال هذا الموسم: "عندما تفوز بالألقاب، فأنت تريد الفوز بمزيد من الألقاب، نريد المنافسة أولاً وقبل كل شيء على الدوري، أعتقد أن هذه هي أكبر نقطة".

وتابع: "نريد العودة إلى دوري أبطال أوروبا، يجب أن نحافظ على تواضعنا بالتأكيد، لكننا نريد أن نكون جزءًا من الفرق التي تنافس على المركز الأول".

وأتم: "أعتقد أن كل شخص لديه هدف واحد وهو المضي قدمًا وإعادة النادي إلى حيث ينتمي، لقد مرت سنوات قليلة منذ أن لعبنا في دوري أبطال أوروبا، بالنسبة لي ولكل من في النادي، هذا مؤلم كثيرًا".