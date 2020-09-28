تواصل الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ

استمر القتال اليوم الاثنين في أكبر اشتباكات تحدث منذ سنوات بين أرمينيا ودولة أذربيجان المجاورة، بينما أفادت تقارير بحدوث قصف في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأذربيجاني اليوم الاثنين إنه "حرر" العديد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها إنه قد "تم تطهير العديد من الأراضي المرتفعة ذات الاهمية حول قرية تاليش من قوات الاحتلال، وتكبد العدو خسائر فادحة".

وكانت الاشتباكات بدأت في مطلع الأسبوع، حيث تم الإعلان عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا وأكثر من 100 مصاب. وقد تبادل الجانبان الاتهامات بشأن تصعيد القتال.

ويشار إلى أن ناجورنو كاراباخ معترف به دوليا ضمن حدود أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يسيطر عليه انفصاليون أرمينيون مسيحيون.

وسبق وبدأ النزاع في ناجورنو كاراباخ في شباط/فبراير عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناجورنو كاراباخ المتمتعة بالحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية في ذلك الوقت.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناجورنو كاراباخ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها. ومنذ عام 1992 كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بحسب وكالة سبوتنيك.