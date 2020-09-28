إنهاء استعدادات إقامة المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس بالحديقة الدولية

أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذى سيبدأ يوم الجمعة المقبل بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر".

وقال المحافظ -فى تصريح له- إن المعرض سيشمل أنشطة فنية وثقافية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وسيضم ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال.

وأضاف أن فاعليات المعرض ستبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، وسيكون الدخول إليه بالمجان، ويشارك فيه 300 عارض، ويعد أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروضا وخصومات كبيرة على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية.

وأوضح أن المعرض سيكون كذلك فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيقدم عروضا فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للأطفال وورشا للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية (الخيامية والحلي) وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والأراجوز ونشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائرى المعرض مسرحية من الساعة 7 إلى 9 مساءً.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.

يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.