الصحة العالمية: العدد الرسمي لوفيات كورونا ربما أقل من الإجمالي الفعلي

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن العدد الرسمي لوفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى العالم ربما يكون أقل من الإجمالي الفعلي، مما يشير إلى أنه قد يكون بالفعل أكثر من مليون وفاة.



وأضاف مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، في إفادة صحفية بجنيف: "الأرقام المُبلغ عنها حاليا ربما تمثل تقديرا أقل من الأفراد الذين إما أصيبوا بكوفيد-19 أو توفوا بسببه"، وفقاً لوكالة رويترز.



وتابع: "عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي لكوفيد".



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 33 مليون و213 ألفا و739 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 18:16 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وتسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، في وفاة 999 ألفا و202 شخص.