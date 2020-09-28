نائب رئيس حزب مستقبل وطن: جميع القوى الوطنية داخل المربع الانتخابي لمجلس النواب

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب شهد إقبالًا كبيرًا.

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن جميع القوى الوطنية داخل المربع الانتخابي، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابا على البرلمان المقبل.

واعتبر أن الأحزاب بدأت تأخذ دورها الطبيعي، قائلًا إن النائب ينجح الآن بشعبيته وشعبية حزبه وكوادره.

وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتمثيل النيابي للشباب والمرأة، موضحًا أنه كلما تقدم المجتمع تتقدم بالتوازي معه العملية السياسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.