غانا تمدد التدابير الاحترازية لإبطاء انتشار كورونا لـ3 أشهر إضافية

أعلن رئيس غانا نانا اكوفو ـ ادو، اليوم الاثنين، تمديد التدابير الاحترازية التي اتخذتها بلاده لمنع تفشي فيروس كورونا، لثلاثة أشهر إضافية لتستمر البلاد في إغلاق حدودها البرية مع دول الجوار مع مواصلة حظر التجمعات وفرض الارتداء الإجباري للأقنعة الواقية لاسيما في المناطق المزدحمة والمغلقة.

وقال رئيس غانا، في خطاب بثه التليفزيون الرسمي للبلاد"، إن الاستمرار في تمديد التدابير الاحترازية يهدف إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في غانا، مشيرا إلى أن ارتداء الأقنعة الواقية وحظر ارتياد أماكن الترفيه العامة (مثل السنيمات والشواطئ) وإغلاق الحدود البرية للبلاد سيستمر لثلاثة أشهر إضافية.

وأوضح رئيس غانا، في خطابه، أن بلاده على الرغم من قلة أعداد الإصابات بالفيروس بها إلا أنها مازالت تفضل الإبقاء على التدابير الاحترازية المشددة، مضيفا: "لن نسمح في هذه اللحظة الحرجة بتدمير العمل الجبار الذي قامت به الحكومة ومسؤولها الصحيون في الصفوف الأولى والوكالات الأمنية وأن تذهب جهودهم أدراج الرياح".

يأتي إعلان رئيس غانا في ظل دعوات دولية بالحيطة والحذر من تفشي الوباء رغم تسجيل قارة أفريقيا لأقل معدل إصابة بالفيروس على مستوى قارات العالم وأعلى معدلات الشفاء.