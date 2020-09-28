تأجيل أيام قرطاج السينمائية للمرة الثانية بسبب وباء كورونا

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، اليوم الاثنين، تأجيل الدورة 31 للمهرجان للمرة الثانية إلى الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل تحت وطأة تفشي وباء كورونا.

وكان المهرجان مقررا بين يومي 7 و12 نوفمبر المقبل، إثر تأجيله عن موعده الأصلي في أكتوبر، ولكن الموجة الثانية من الوباء دفعت إدارة المهرجان إلى الإعلان اليوم عن موعد جديد.

وتتوقع السلطات في تونس ذروة تفشي الفيروس بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأوضحت إدارة المهرجان، في بيان صحفي، أنه "مع مرور الوقت واقتراب موعد انتظام المهرجان لم يعد من الحكمة تجاهل الوضع الصحي في تونس مع انتشار وباء كورونا".

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن تنظيم استثنائي لدورة هذا العام إذ لن يتم تنظيم مسابقات رسمية وسيجري الاقتصار على عرض أفلام متوجة في الدورات السابقة منذ تأسيس المهرجان عام 1966 وتنظيم حلقات نقاش.