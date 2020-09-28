الرئيس البلغاري يرفض التصويت البريدي في قانون إصلاح الانتخابات

قال الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الاثنين، في معرض رفضه لقانون خاص بإصلاح الانتخابات، يدفع في اتجاهه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، إنه لن يتم السماح بالتصويت البريدي "من أجل تقليل احتمالية الفوضى والتلاعب الانتخابي".

كان المجلس التشريعي وافق على قانون إصلاح الانتخابات قبل أسبوعين بدعم من أنصار بوريسوف. ويقود بوريسوف وراديف كتلتين متعارضتين مما يبدو أنهما يتجهان حتما إلى صدام مباشر عندما يتم الدعوة إلى إجراء تصويت.

وأوضح راديف، في معرض شرحه سبب استخدامه حق الرفض في خطاب متلفز، أن السماح بالتصويت البريدي من شأنه جعل "التصويت باستخدام ماكينات الاقتراع عديم الجدوى".

ويطالب راديف والمنتقدين الآخرين لبوريسوف منذ 3 أشهر بالتصويت الشخصي حيث يقولون إن أي شكل آخر للتصويت سيكون عرضة للتلاعب، ولم يتم استبعاد فكرة التصويت البريدي إلا قبل تمرير قانون إصلاح الانتخابات الجديد بوقت قصير.

ويملك البرلمان خيار تجاوز حق الاعتراض للرئيس، لكن من غير المتوقع عقد جلسة حتى مارس من العام المقبل.

وعلاوة على مسألة التصويت البريدي انتقد راديف أيضا التشريع الجديد لأنه جعل لجنة الانتخابات، وليس البرلمان، هي المسؤولة عن شراء أو تأجير ماكينات فرز بطاقات الاقتراع.