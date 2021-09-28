طلبت نيابة ثانٍ المنتزه، في الإسكندرية، مساء الاثنين، تحريات المباحث حول واقعة مصرع طفل، يبلغ من العمر 14 عامًا، إثر سقوطه من الطابق الـ16 بعقار كائن في شارع موازي لشارع 45 منطقة العصافرة، شرقي المحافظة، بسبب ساندوتش.

واستعجلت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثمان، للتصريح بتسليمه لأسرته لدفنه، وبصدد سماع أقوال شهود العيان، واستدعاء الأسرة لسماع أقوالهم، مع تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة - إن وجدت - في الشارع .

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بسقوط طفل من أعلى العقار محل سكنه.

وبانتقال الكول الأمني التابع لقسم الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي وجود جثة لطفل مُسجى على الأرض، غارق في الدماء حيث ارتطم إثر سقوطه من أعلى على سيارة متوقفة أمام العقار، وفارق الحياة.

وبسؤال أسرته أفادت بأن الطفل طلب "ساندوتش" هاتفيًا، وعند وصول عامل الديليفري إلى باب الشقة، فتحت له شقيقته، وأتمت الطلب، وما أن غادر نشبت بينه وبين شقيقته مشادة، تدخلت على أثرها الأم، وعاتبته، وأخذت منه الساندوتش، فدخل شرفة المنزل، وسقط منها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وسط الإسكندرية، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.