ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بدعوى توظيفها بالغربية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة استولت على أموال المواطنين بدعوى توظيفها بالغربية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مواطن، مقيم بمحافظة الغربية، وآخرين بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها، واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام المشكو في حقها بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وتوظيفها لهم في مجال تجارة شحن الهواتف المحمولة، والخدمات الحكومية عن طريق ماكينات نقاط البيع مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفها عن سداد أرباحها المتفق عليها أو رد أصول المبالغ.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.