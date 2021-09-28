بريطانيا تبدأ محادثات للانضمام إلى تكتل تجاري عبر المحيط الهادئ

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تبدأ بريطانيا، اليوم الثلاثاء، جولتها الأولى من المحادثات الرسمية المتعلقة بالانضمام إلى التكتل التجاري لـ"اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".

ووفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، سيتم عقد اجتماع افتراضي بين بريطانيا والدول الـ11 الأعضاء في الاتفاق.

ووصفت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان المحادثات بأنها "معلم كبير على مسار انضمام بريطانيا للاتفاق".

جدير بالذكر أن "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" هو اتفاق للتجارة الحرة بين أستراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وتقدمت بريطانيا بطلب للانضمام إليه في فبراير، وأعلن التكتل في يونيو أن عملية الانضمام ستبدأ.

وأعلنت وزارة التجارة الدولية أن أول اجتماع تحضره بريطانيا لمجموعة العمل الخاصة بانضمام المملكة للاتفاق سيبدأ عن بُعد اليوم، مضيفة أن أعضاء آخرين اجتمعوا في السابق لمناقشة طلب بريطانيا.





