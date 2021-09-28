لبنان وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري

بحث وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، مع قائد الأركان الإيطالي إنزو فيكياريللي، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجال العسكري.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير سليم، اليوم، قائد الأركان الإيطالي على رأس وفد بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اللبناني.

وسلمت السفيرة بومباردييري، الوزير سليم، رسالة من نظيره الإيطالي لورينزو غيريني أكد فيها استعداد بلاده للوقوف على حاجات الجيش اللبناني واستمرار التواصل في سبيل تعميق روابط التنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني في كلا البلدين".

وشكر الوزير سليم "الجانب الإيطالي على كل المساعدات التي يقدمها للبنان في هذه المرحلة الصعبة"، منوها بالدور الذي تقوم به القوة الإيطالية في إطار القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفل).

يذكر أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، كان حذّر من انهيار المؤسسة العسكرية، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني الذي عقد في 17 يونيو الماضي بدعوة من فرنسا، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.