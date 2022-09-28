الدنمارك: تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم عمل متعمد

أعلنت حكومة الدنمارك، مساء اليوم الثلاثاء، إن الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب للغاز الطبيعي فى عمق مياه بحر البلطيق كانت أعمالا متعمدة وليست حوادث.

وصرحت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن بأنه لم يتم التعرف حتى الآن على من يقف وراء الحوادث التي أثرت على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، الذي يصل من روسيا إلى ألمانيا.

ووقعت الحوادث في المناطق الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية. وقالت فريدريكسن إنها لا تعتبره هجوما على الدنمارك.

وتم اكتشاف ما إجماليه ثلاثة تسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2.

وأكد وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورجنسن المعلومات السابقة الصادرة عن علماء الزلازل بشأن حدوث انفجار في البداية في الساعة 2:03 صباحا (0003 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين في نورد ستريم 2 جنوب شرق بورنهولم ووقوع انفجار آخر في الساعة 7:03 مساء يوم الاثنين في نورد ستريم-1 شمال شرق الجزيرة.

ويقع خطا أنابيب الغاز على بعد عميق في المياه، وهما مصنوعان من الفولاذ والخرسانة. ويشير حجم التسريبات إلى أنه لا يمكن أن يكون حادثا ناتجا عن مرساة السفينة، على سبيل المثال.