رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح عقوبات قاسية جديدة على روسيا

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بما يشمل فرض مزيد من القيود التجارية، ووضع أفراد على القوائم السوداء وتحديد سقف لأسعار النفط لدول أخرى.

وسيذهب الاقتراح الآن إلى الدول الأعضاء في التكتل، والتي ستحتاج إلى تجاوز الخلافات بشأن العقوبات الجديدة والتوصل إلى إجماع على تنفيذها، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت فون دير لايين للصحفيين "لا نقبل الاستفتاءات الصورية ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا. ونحن مصممون على أن يدفع الكرملين ثمن هذا التصعيد الإضافي".

وأضافت "نقترح حزمة جديدة من العقوبات القاسية ضد روسيا".