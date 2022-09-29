ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي

تراجعت اسعار العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع إعلان تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.



كما ساهم التراجع الحاد للدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في ارتفاع أسعار النفط.



وفقدت العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم قدرا كبيرا من مكاسبها أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث تراجع مؤشر قيمة الدولار من مستواه القياسي خلال العشرين عاما الماضية وهو 78ر114 نقطة إلى 59ر112 نقطة.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، اليوم بمقدار 65ر3 دولار أي بنسبة 7ر4% إلى 15ر82 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.



وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 5ر3% إلى 32ر89 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم تراجع المخزون خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 سبتمبر الحالي بمقدار 215 ألف برميل.



كما تراجع مخزون البنزين بمقدار 4ر2 مليون برميل، وتراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 9ر2 مليون برميل.