محمد رمضان وأحمد سعد أبرز المكرمين مهرجان الفضائيات العربية (صور)

كرم مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامى أحمد عليوة عدد من نجوم الفن والإعلام المميزين لعام 2023 وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 14 التي أقيمت داخل فندق تريمف بالقاهرة الجديدة.

كما كرَّم المهرجان أيضًا الفنانين؛ محمد رمضان، دنيا سمير غانم، هنا الزاهد، المخرج محمد سامي، روجينا، ريهام عبد الغفور، ماجد المصري ودنيا عبد العزيز ومنذر ريحانة، رانيا فريد شوقي، ميرنا جميل، شيكو، معتز التونى، رنا رئيس، طه الدسوقي، أحمد فهيم، محمد شاهين وأحمد داوود، حنان مطاوع.

وفى مجال الموضة تم تكريم مصمم الأزياء العالمي هانى البحيرى لإسهاماته فى وضع اسم مصر على خريطة صناعة الموضة العالمية.

وكرم مهرجان الفضائيات أيضًا أحمد سعد، كارمن سليمان، فهد الكبيسى، هناء يسرى، مصمم الإضاءة العالمي وليد الحريرى، وصانع ومصمم المسارح العالمى تامر فوزي.

وفى مجال الإعلام تم تكريم صاحبة السعادة إسعاد يونس وأحمد سعيد رئيس مجلس إدارة فضائية القاهرة والناس، تامر أمين وسهير جودة وأسما إبراهيم.