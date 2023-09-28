أوكرانيا تسقط 34 من أصل 44 طائرة مسيرة روسية

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أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 34 من أصل 44 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأضاف البيان "في ليل الأربعاء/ الخميس، أطلق الروس 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136/131 من الاتجاه الجنوب الشرقي (منطقة بريمورسكو-أختارسك في روسيا، وكيب تشودا في شبه جزيرة القرم)"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وذكر البيان أن القوات الجوية الأوكرانية، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي، أسقطت 34 طائرة مسيرة من طراز شاهد.

وتم تدمير ست طائرات استطلاع مسيرة من طراز أورلان وزالا وسوبركام أمس الأربعاء.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الأربعاء، أن القوات الجوية شنت 12 هجمة على مواقع ارتكاز للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان أن القوات الروسية شنت 10 هجمات صاروخية و77 هجمة جوية، و44 هجوما من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع القوات الأوكرانية والمنشآت المدنية.

وقالت الهيئة إن الهجمات الإرهابية الروسية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين السكان المدنيين وأن أضرارا لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.