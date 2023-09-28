الشرطة اليابانية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد النشاط الإجرامي على شبكة الإنترنت

قالت الشرطة اليابانية اليوم الخميس إنها سوف تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد منشورات التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها تجنيد أشخاص لارتكاب جرائم مثل السرقة والتزوير.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه ابتداء من غدا الجمعة، سوف تستخدم الشرطة الوطنية الذكاء الاصطناعي للبحث عن منشورات تتعهد بدفع مبالغ كبيرة من أجل" يامي بايتو" وهو مصطلح مخفي يشير إلى العمل غير القانوني، وتصاحبها كلمات تحث الأشخاص على القيام بأعمال إجرامية محددة مثل نقل أو تلقى أموال تم الحصول عليها من خلال سبل احتيال.

ولن يقوم الذكاء الاصطناعي فقط بالبحث عن كلمات محددة، ولكن أيضا سوف يتمكن من رصد منشورات يشتبه في احتوائها على معلومات ضارة من خلال السياق، وذلك باستخدام تكنولوجيا معالجة اللغة المحايدة.

وبعد ذلك سوف يتم نقل البيانات التي تم جمعها إلى جهة أخرى، هي مركز الخط الساخن الخاص بالانترنت، الذي يمكن أن يطلب من الشركات المشغلة للمواقع الإلكترونية والمزودة لخدمات الانترنت محو منشورات تعد غير قانونية أو ضارة.