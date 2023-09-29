خبيرة مصرفية: تبادل مصر العملة مع الإمارات يساهم في استغنائها عن القروض



علقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، على توقيع البنك المركزي المصري اتفاقية مع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس؛ لتبادل العملة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن هذه الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قوية جدا، حيث أن القيمة الاسمية للاتفاقية الثنائية لتبادل العملة بين مصر والإمارات تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، الأمر الذي سيساهم في استغناء مصر عن اللجوء إلى القروض.



وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تقليل احتياج الدولة المصرية للدولار، وذلك في إطار التعامل بالعملات المحلية للدولتين، منوهة بأنه في حال توقيع مصر خلال الفترة المقبلة عدد من اتفاقيات تبادل العملة مع دول أخرى، ستوفر كثيرا في العملة الصعبة، الأمر الذي سيصب في صالح الاقتصاد المصري خاصة وأن هناك نقصا في الدولار.

ووقع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، والتي تتيح اتفاقية مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.