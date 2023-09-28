النني يعلق على عودته للمشاركة مع أرسنال بعد غياب

علق محمد النني نجم خط وسط منتخب مصر، على عودته للمشاركة مع فريقه أرسنال الإنجليزي بعد غياب طويل عن الملاعب.

ويغيب النني منذ نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة لحقت به على مستوى الركبة، قبل أن يعود أمس الأربعاء ويشارك في فوز المدفعجية على برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز أرسنال بهدف وحيد سجله رييس نيلسون ليتأهل الجانرز للمرحلة التالية في البطولة، بينما علق النني قائلا: "انه لا يوجد على الإطلاق أي شعور يضاهي العودة للمشاركة فوق أرضية الملعب".

وتابع: "أيضا جماهير أرسنال جعلت تلك اللحظة أكثر خضوصية، شكرا للغاية لهذه الجماهير على الاستقبال الحار، وشكرا لكل من وقف إلى جانبي من أجل العودة أقوى بعد غياب"