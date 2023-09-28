بوركينا فاسو: اعتقال مجموعة من ضباط الجيش وحلفائهم خططوا لمهاجمة مؤسسات الدولة

قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو إنه أحبط محاولة انقلاب هذا الأسبوع، ما يمثل أحدث الدلائل على حالة عدم الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تقاتل في ظل حكومة انتقالية هشة تمردا إسلاميا.

وقال المتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوجو، في بيان أمس الأربعاء، إنه تم اعتقال مجموعة من ضباط الجيش وحلفائهم الذين خططوا لمهاجمة مؤسسات الدولة و"إلقاء بلادنا في أتون الفوضى"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ويدراوجو أن الآخرين، الذين لم يتم اعتقالهم بعد، "تجري ملاحقتهم بشكل نشط".

ويظل احتمال وقوع انقلاب آخر هاجسا يطارد الزعيم الانتقالي في بوركينا فاسو، كولونيل إبراهيم تراوري، الذي استولى على السلطة قبل عام، وأطاح بالرئيس المؤقت هنري بول سانداجو داميبا، والذي كان هو نفسه قد قام بانقلاب في يناير 2022.

وعين تراوري رؤساء جدد للأجهزة الأمنية، ومنها وكالة الاستخبارات الوطنية، في وقت سابق من الشهر الجاري بعد اعتقال عدد من ضباط الجيش المتهمين "بالتآمر ضد الدولة".

وقال ويدراوجو، في البيان، إن الحكومة "تؤكد أنه سيتم تسليط كل الضوء على محاولة الانقلاب تلك".

يشار إلى أن قادة عسكريين استولوا على السلطة في خمس دول أفريقية، وآخرها في النيجر والجابون، خلال العامين الماضيين.