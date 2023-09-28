جمهورية ناجورنو كاراباخ تعلن حل مؤسساتها اعتبارا من مطلع عام 2024

تعتزم جمهورية آرتساخ المعلنة من جانب واحد، والتي تحكم منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز، أن تختفي من الوجود بداية من مطلع عام 2024، بعد أن وقع رئيس الجمهورية مرسوما بهذا المعنى صباح اليوم الخميس.

وقررت جمهورية آرتساخ حل المؤسسات التابعة لها بحلول الأول من يناير 2024، وذلك بعد هزيمتها من أذربيجان، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أرمينية عن الوثيقة التي وقعها رئيس الجمهورية سامفيل شهرامانيان.

وأضافت الوثيقة أن "جمهورية ناجورنو كاراباخ (آرتساخ) لن يكون لها وجود" بداية من ذلك الحين.

وجاء في الوثيقة أن القرار تم اتخاذه بسبب "الوضع العسكري السياسي الحالي"، وأنه يهدف إلى حماية أمن وأرواح السكان في ناجورنو كاراباخ.