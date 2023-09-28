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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحيرة من ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في البحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن البحيرة، اتجار صاحب محل أعلاف - مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية- فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.