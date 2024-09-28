12 فيلما تشارك في مسابقة الفيلم الطويل بالدورة 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

تضم مسابقة الفيلم الطويل بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية لأفلام حوض البحر المتوسط، 12 فيلما تتنافس على جوائز المهرجان الثمانية، وهي: أفضل فيلم، ولجنة التحكيم الخاصة، ويوسف شاهين كأفضل إخراج، ونجيب محفوظ كأفضل سيناريو، ونور الشريف كأفضل ممثل، وفاتن حمامة كأفضل ممثلة، ورمسيس مرزوق لأحسن تصوير، وأخيرا جائزة كمال الملاح لأفضل عمل أول.

أما عن أسماء الأفلام المشاركة بالمسابقة فهي: "احتفال كرواتيا، و"يومان" سوريا، و"الماعز" مصر، و"أغني الماعز" اليونان، و"نزهة" كرواتيا، و"خلف الجبال" تونس، و"ثلاثي أ" المغرب، و"خذ أنفاسي" تونس، و"القواعد المعصومة" إيطاليا، و"الرقص مع الخيال" ألبانيا".

ويتولى المخرج يسري نصر الله رئاسة لجنة التحكيم ومعه في العضوية كل من الناقد العرقي مهدي عباس، والممثلة الإيطالية أنجلينا كافالاري، والمخرج العماني خالد الزدجالي، واليونانية تاميلا كوليفا.