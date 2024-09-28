الحكومة اللبنانية تعقد جلسة استثنائية مساء اليوم لبحث التطورات الراهنة

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قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، إن الحكومة تعقد جلسة استثنائية مساء اليوم السبت، لبحث التطورات الراهنة.

وأضافت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، في السرايا للبحث في التطورات الراهنة».

يعقد #مجلس_الوزراء جلسة استثنائية عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت الواقع فيه ٢٠٢٤/٩/٢٨ في السرايا للبحث في التطورات الراهنة.#نجيب_ميقاتي #لبنان #pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 28, 2024

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المقاتلات التابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباراتي دقيق المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

ولفت إلى «تنفيذ الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر، وتنسق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل»، بحسب البيان.