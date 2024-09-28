حماس توضح رسالتها لحزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية، إن الحركة أبلغت حزب الله ثقتها في قدرتهم على سرعة ترتيب الصفوف في أعقاب اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وأضاف في كلمة نعيًّا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل، أن حماس تثق في أن حزب الله سيسير على نفس نهج حسن نصر الله.

وتابع: «لن يفلح العدو الصهيوني في خلق أي فراغ في مؤسسات حزب الله القيادية»، مشددًا على أن المقاومة وهي تقدم قادتها وكوادرها شهداء، لن تهزم أبداً، بل تزيدها هذه الدماء قوة وصلابة وعزيمة لا تلين للمضي على خطى القادة.

واستكمل الحية: «حماس وحزب الله وكل قوى المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة ستواصل طريق الجهاد والمقاومة، واثقة من حتمية النصر بإذن الله، وتدرك أن هذا الاحتلال وإن تجبر فإنه زائل لا محالة بحول الله وقوته».

وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».