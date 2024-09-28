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ناصر منسي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 12:19 ص | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 12:19 ص

حصل ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكان ناصر منسي سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت الأصلي للمباراة قبل أن يحرز ركلة الترجيح التي سددها ليساهم في فوز فريقه باللقب .

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


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